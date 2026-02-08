PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Paderborner Straße

Lippe (ots)

Am 06.02.2026, geriet ein 81-jähriger Passat-Fahrer gegen 14:40 Uhr auf der Paderborner Straße, in Detmold in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Tiguan-Fahrer. Im Zuge dessen wurde auch ein 21-Jähriger Golf-Fahrer, welcher zunächst hinter dem Passat-Fahrer gefahren war, beteiligt. Die 69-Jährige Beifahrerin im Passat, der Tiguan-Fahrer und dessen 10-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt dem Klinikum Detmold zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Paderborner Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

