Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Vermisste 16-Jährige wohlbehalten angetroffen - Bitte um Löschung veröffentlichter Daten.

Lippe (ots)

Die seit dem 26.01.2026 vermisste 16-Jährige aus einer Jugendwohneinrichtung in Lemgo wurde wohlbehalten angetroffen und wieder in die Einrichtung zurückgebracht. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die Polizei Lippe bittet Medien und Öffentlichkeit, veröffentlichte Fotos und personenbezogene Daten der Vermissten zu löschen und nicht weiterzuverbreiten.

Wir berichteten hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6211166

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

