POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Vermisste 16-Jährige wohlbehalten angetroffen - Bitte um Löschung veröffentlichter Daten.

Lippe (ots) - Am Mittwoch (04.02.2026) wurde eine Frau in der Straße Am Rosenhang Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeikräfte aus und veranlassten sie dazu, Bargeld und Wertsachen an einen angeblichen Kollegen zu übergeben. Der unbekannte Mann erschien gegen Mittag an der Wohnanschrift und nahm die Wertsachen entgegen. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. ...

