POL-LIP: Leopoldshöhe. Falsche Polizeibeamte erfolgreich.

Am Mittwoch (04.02.2026) wurde eine Frau in der Straße Am Rosenhang Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeikräfte aus und veranlassten sie dazu, Bargeld und Wertsachen an einen angeblichen Kollegen zu übergeben. Der unbekannte Mann erschien gegen Mittag an der Wohnanschrift und nahm die Wertsachen entgegen. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. Er wurde als etwa 1,70 m groß und kräftig gebaut beschrieben. Er war dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochmittag im Bereich Am Rosenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe zu melden.

