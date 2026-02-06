PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Falsche Polizeibeamte erfolgreich.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026) wurde eine Frau in der Straße Am Rosenhang Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeikräfte aus und veranlassten sie dazu, Bargeld und Wertsachen an einen angeblichen Kollegen zu übergeben. Der unbekannte Mann erschien gegen Mittag an der Wohnanschrift und nahm die Wertsachen entgegen. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. Er wurde als etwa 1,70 m groß und kräftig gebaut beschrieben. Er war dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochmittag im Bereich Am Rosenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:15

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Werl-Aspe. Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus.

    Lippe (ots) - Am Donnerstag (05.02.2026) kam es in der August-Schuckenbäumer-Straße in Werl-Aspe zu einem Betrugsfall durch falsche Polizeibeamte. Ein Ehepaar wurde telefonisch von angeblichen Polizeikräften kontaktiert und im weiteren Verlauf um die Übergabe von Bargeld gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien gegen 12:45 Uhr ein unbekannter Mann an der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:07

    POL-LIP: Lemgo. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.02.2026) brachen Unbekannte einen Ford Transit auf, der in der Neuen Straße geparkt war. Sie beschädigten eine Scheibe und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 800 Euro, unter anderem Akkuschrauber-, tacker und -bohrer der Marke Makita. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:23

    POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Vermisster.

    Lippe (ots) - Seit dem 26.01.2026 wird eine 16-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in der Wichernstraße in Lemgo vermisst. Da sie bisher nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei nun Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Aufgrund ihres jungen Alters und einer leichten geistigen Behinderung kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren