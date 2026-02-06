PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Werl-Aspe. Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) kam es in der August-Schuckenbäumer-Straße in Werl-Aspe zu einem Betrugsfall durch falsche Polizeibeamte. Ein Ehepaar wurde telefonisch von angeblichen Polizeikräften kontaktiert und im weiteren Verlauf um die Übergabe von Bargeld gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien gegen 12:45 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift und nahm das Geld entgegen. Der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schlank und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er soll eine Bluejeans sowie ein blau-graues Oberteil getragen haben. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der August-Schuckenbäumer-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 11:07

    POL-LIP: Lemgo. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.02.2026) brachen Unbekannte einen Ford Transit auf, der in der Neuen Straße geparkt war. Sie beschädigten eine Scheibe und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 800 Euro, unter anderem Akkuschrauber-, tacker und -bohrer der Marke Makita. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:23

    POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Vermisster.

    Lippe (ots) - Seit dem 26.01.2026 wird eine 16-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in der Wichernstraße in Lemgo vermisst. Da sie bisher nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei nun Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Aufgrund ihres jungen Alters und einer leichten geistigen Behinderung kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:50

    POL-LIP: Dörentrup-Wendlinghausen. Einbrüche in Wohnhäuser.

    Lippe (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch (04.02.2026) vermutlich mittags bis nachmittags in zwei Einfamilienhäuser in der Straße Betzen ein. In beiden Häusern wurde jeweils ein Fenster beschädigt und nach bisherigen Erkenntnissen etwas Bargeld gestohlen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang machen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren