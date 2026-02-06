Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Werl-Aspe. Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) kam es in der August-Schuckenbäumer-Straße in Werl-Aspe zu einem Betrugsfall durch falsche Polizeibeamte. Ein Ehepaar wurde telefonisch von angeblichen Polizeikräften kontaktiert und im weiteren Verlauf um die Übergabe von Bargeld gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien gegen 12:45 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift und nahm das Geld entgegen. Der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß, schlank und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er soll eine Bluejeans sowie ein blau-graues Oberteil getragen haben. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der August-Schuckenbäumer-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe zu melden.

