Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Vermisster.

Lippe (ots)

Seit dem 26.01.2026 wird eine 16-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in der Wichernstraße in Lemgo vermisst. Da sie bisher nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei nun Medien und Bevölkerung um Hilfe bei der Suche. Aufgrund ihres jungen Alters und einer leichten geistigen Behinderung kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste könnte sich in Lemgo oder Detmold aufhalten und hat inzwischen möglicherweise blond gefärbte Haare. Ein Foto von ihr finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/194070

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell