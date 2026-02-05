POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Handwerkerbulli aufgebrochen.
Lippe (ots)
Im Zeitraum von Montag um 19 Uhr bis Mittwoch um 17:30 Uhr (02.-04.02.2026) brachen Unbekannte einen Handwerkerbulli auf, der in der Uferstraße geparkt war. Sie beschädigten eine Scheibe und stahlen Stemmhammer der Marke Bosch und eine Motorflex TS 420 der Marke Stiel im Wert von etwa 1600 Euro.
Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
