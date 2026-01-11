Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++"Winterstubb" in Wiesbaden bei Feuer durch technischen Defekt beschädigt+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mauritiusplatz,

Sonntag, 11.01.2026, 15:00 Uhr

(jul) Am Sonntagnachmittag wurde in der Wiesbadener Innenstadt an der "Winterstubb" eine Verkaufsbude durch einen technischen Defekt beschädigt.

Gegen 15:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Wiesbadener "Winterstubb" eine Rauchentwicklung außerhalb eines Essenstandes des Marktes. Durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass vermutlich ein Dunstabzug auf dem Dach des Essenstandes durch einen technischen Defekt in Brand geriet. Fremdverschulden kann nach jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr waren um 16:00 Uhr vollständig abgeschlossen und alle Absperrmaßnahmen konnten aufgehoben werden. Lediglich der betroffene Verkaufsstand wurde unter Aufsicht von Fachpersonal abgebaut. Der Betrieb der anderen Verkaufsstände der "Winterstubb" wurde uneingeschränkt fortgesetzt.

An dem Verkaufsstand entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 10.000 Euro.

Verletzt wurde niemand.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Besucher der Wiesbadener "Winterstubb".

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell