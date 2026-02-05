PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Höntrup. Zaun bei Verkehrsunfallflucht beschädigt - Zeugin gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (03.02.2026) gegen 21:45 Uhr wurde ein Zaun in der Straße "Am Königsbach" beschädigt. Zeugenaussagen entsprechend fuhr eine unbekannte Person mit einem roten PKW beim Zurücksetzen gegen den Zaun und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden am Zaun von geschätzt 1000 Euro.

Das Verkehrskommissariat bittet eine Frau mit kurzen grauen Haaren, die den Unfall nach eigenen Angaben den Geschädigten gegenüber beobachtet hatte, sich als Zeugin unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und die Person am Steuer geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat.

Grundsätzlich gilt: Falls Sie eine Verkehrsunfallflucht beobachten, rufen Sie stets umgehend die Polizei. Je schneller wir informiert sind, desto zügiger können auch Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen werden. Hinweise auf Kennzeichen, Marke, Art und Farbe des Fahrzeugs, Fluchtrichtung, Aussehen der Person am Steuer - jede Beobachtung hilft!

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

