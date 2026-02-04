POL-LIP: Lage. Einbrecher scheitern.
Lippe (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag (02./03.02.2026) versuchten Unbekannte in ein Altenheim in der Gerichtsstraße einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude.
Zeugenhinweise dazu erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.
