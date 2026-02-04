Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02./03.02.2026) versuchten Unbekannte in ein Altenheim in der Gerichtsstraße einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude.

Zeugenhinweise dazu erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell