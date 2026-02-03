PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe ermittelt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen zwischen Freitagmittag) und Dienstagmorgen (30.01.- 03.02.2026) in Lage. In der Stauffenbergstraße entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Fahrzeug eines Bauunternehmens. In der Heidenschen Straße wurde ebenfalls ein Firmen-Transporter aufgebrochen - ob etwas gestohlen wurde, bleibt unklar. Am Dienstagmorgen (03.02.2026) leerten Täter einen Transporter in der Stadenhauser Straße und stahlen Werkzeuge im Wert von etwa 3000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den Tatorten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 zu melden: (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

