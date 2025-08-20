Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Morgens um 10.40 Uhr: Bundespolizei muss Mann mit 2,8 Promille im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen-

Hamburg (ots)

Am 19.08.2025 gegen 10.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen völlig betrunkenen Mann (m.52) im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam. Zuvor entdeckten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter den offensichtlich betrunkenen Mann torkelnder Weise an der Bahnsteigkante zum Gleis 13. Da der deutsche Staatsangehörige ins Gleisbett zu stürzen drohte, verbrachten die DB-Mitarbeiter den Mann aus dem Gefahrenbereich. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam und übernahm den Mann mit festem Wohnsitz in Peine (Niedersachsen).

"Der Mann war aber so betrunken, dass er nicht mehr "wegefähig" war. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und wurde von eingesetzten Bundespolizisten gestützt zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 10.46 Uhr einen Wert von 2,81 Promille."

Eine angeforderte Ärztin stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 52-Jährigen fest. Anschließend bekam der Mann in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

"Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

