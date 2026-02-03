POL-LIP: Lemgo. Diebstahl eines Wohnmobils.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (01.-02.02.2026; 21:30 - 7:00 Uhr) in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Wohnmobil (Marke: Capron) von einem Parkplatz. Am Heck des Fahrzeugs befindet sich ein Aufkleber mit einer Wüstenlandschaft und Kamelen. Zeugen die Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090.
