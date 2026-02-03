POL-LIP: Lemgo. Diebstahl eines Wohnmobils.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (02.02.2026; 16:30 Uhr) kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich Am Zubringer / Lockhauser Straße. Eine 27-jährige Frau aus Bad Salzuflen fuhr dort mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Linksabbiegerspur in Richtung Lockhauser Straße und hielt vor der roten Ampel. Bei Grünlicht setzte sie die Fahrt fort, nahm jedoch nach aktuellem ...

mehr