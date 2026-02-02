PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Leopoldshöhe. Geschwindigkeitsmessungen am Wochenende.

Lippe (ots)

Am Samstag und Sonntag (31.01. und 01.02.2026) führten Polizeibeamte der Wache Bad Salzuflen Geschwindigkeitskontrollen in Lockhausen und Leopoldshöhe durch. Am Samstag wurde in Lockhausen, Leopoldshöher Straße und Sonntag in Leopoldshöhe an der Hövenstraße jeweils 90 Minuten lang bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h "geblitzt". Dabei konnten am Samstag sowie am Sonntag jeweils zehn Verstöße im Bußgeld- und vier im Verwarngeldbereich festgestellt und geahndet werden. Auf der Hövenstraße wurde der schnellste Fahrer und damit trauriger Spitzenreiter mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h nach Toleranzabzug gemessen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

