POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbrecher brechen ab.
Lippe (ots)
Von Donnerstag auf Freitag (29./30.01.2026) versuchten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Im Neuen Land aufzubrechen. Sie brachen den Versuch jedoch ab. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
