Polizei Lippe

POL-LIP: Lage- Ladendiebstahl

Lippe (ots)

(mr) Durch zwei unbekannte Täter wurden zwei Smartphones aus einem Mobilfunkwarengeschäft in Lage, Bergstraße entwendet. Die Mobiltelefone, zwei Iphones, waren ausgestellt und mittels Sicherungseinrichtungen gegen eine Wegnahme gesichert. Etwa gegen 15:05 Uhr betrat einer der Männer den Verkaufsbereich, während die zweite Person draußen wartete. Nach dem ersten Gespräch suchte einer der Beschuldigten Rat bei seinem Komplizen draußen vor der Tür. Kurze Zeit später betraten beide gemeinsam das Geschäft und baten um Ansicht eines anderen Modells eines anderen Herstellers. Als der Mitarbeiter eines dieser Geräte aus seinem Lager holen wollte, entfernten die Täter die Sicherungen der Ausstellungsgeräte und verließen das Geschäft fluchtartig in Richtung Clara-Ernst-Platz und vermutlich weiter in Richtung Rathaus. Die beiden Täter entwendeten zwei Smartphones der Marke Apple, Typ Iphone, Farbe blau.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell