Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(mr) Am Samstag, 30.01.2026, kam es in Bad Salzuflen - Ortsteil Werl-Aspe im Stichweg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang in eine Privatwohnung im Erdgeschoss. Die Täter hebelten ein Fenster der Wohnung auf und stiegen durch eben dieses ein. In der Wohnung angekommen wurden diverse Räume aufgesucht und die dortigen Schränke durchwühlt. Nach der Tatausführung konnten die unbekannten Täter über die Terrasse flüchten. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

