POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Versuchter Einbruch.
Lippe (ots)
Am Samstagabend (31.01.2026) versuchten Unbekannte zwischen 17 Uhr und Mitternacht in ein Haus im Libellenweg einzudringen. Sie machten sich offenbar an einem Fenster zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Möglicherweise wurden sie gestört. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
