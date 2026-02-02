PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Freitag (27. - 30.01.2026) in ein Einfamilienhaus im Vorlandweg ein. Sie beschädigten die Terrassentür und durchsuchten augenscheinlich das Haus. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

