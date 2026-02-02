Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Führerschein nach zwei Verkehrsunfallfluchten beschlagnahmt.

Lippe (ots)

Gegen 16:30 Uhr am Freitagnachmittag (30.01.2026) beging ein Rietberger kurz hintereinander zwei Verkehrsunfallfluchten und konnte schließlich von Zeugen gestoppt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand touchierte der 79-Jährige aus Rietberg mit seinem LKW auf der B 239 den Mercedes eines 70-Jährigen im Gegenverkehr und fuhr einfach weiter. Der Geschädigte versuchte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen und folgte ihm. Dadurch wurde er Zeuge einer zweiten Verkehrsunfallflucht, bei der der LKW auf der Hauptstraße den Seitenspiegel eines Vans der Marke Renault abfuhr. Der Spiegel des Fahrzeugs wurde dabei abgerissen und gegen einen Audi geschleudert. Der Fahrer im LKW fuhr nach Zeugenaussagen wieder weiter, konnte jedoch auf der Schötmarschen Straße durch Beteiligte und Zeugen eingeholt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 4000 Euro geschätzt. Polizeibeamte beschlagnahmten den Führerschein des 79-Jährigen und untersagtem ihm das Führen von fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeugen.

Bislang ist noch nicht bekannt, ob der anthrazitfarbene Audi 6, der nach Zeugenaussagen mit zwei Frauen besetzt war, durch den Aufprall des abgerissenen Spiegels beschädigt wurde. Die Fahrerin wird deshalb gebeten, sich als mögliche Geschädigte und Zeugin beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

