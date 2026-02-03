PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (02.02.2026; 16:30 Uhr) kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich Am Zubringer / Lockhauser Straße. Eine 27-jährige Frau aus Bad Salzuflen fuhr dort mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Linksabbiegerspur in Richtung Lockhauser Straße und hielt vor der roten Ampel. Bei Grünlicht setzte sie die Fahrt fort, nahm jedoch nach aktuellem Stand einer entgegenkommenden 27-jährigen Frau aus Herford mit ihrem 2er BMWdie Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision. Die Fahrerin des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und wurde per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenssumme beläuft sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

