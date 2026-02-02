PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Wechsel im Bezirksdienst Kalletal - Dietmar Köhne folgt auf Arnd Schweppe.

Lippe (ots)

Nach rund fünf Jahren gibt es nun ein neues Gesicht im Bezirksdienst für das Kalletal: Dietmar Köhne ist ab sofort Teil der Polizeiwache Lemgo und als Bezirksdienstbeamter für die Kalletaler Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Damit folgt er auf Polizeihauptkommissar Arnd Schweppe, der sich zum 01.02.2026 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Dietmar Köhne ist bereits seit 36 Jahren im Polizeidienst. In dieser langen Zeit im Streifendienst hat der Polizeihauptkommissar viel erlebt und viel gesehen - im Fokus stand bei ihm dabei immer schon der gute Kontakt zum Bürger. Diesen hat er direkt nach seiner Ausbildung zunächst einige Jahre in Leverkusen gepflegt. Vor 30 Jahren erfolgte dann eine Versetzung nach Lippe, wo er bis zuletzt der Polizeiwache in Lage treu war. Hier war er unter anderem zeitweise als Kradfahrer sowie Jugendkontaktbeamter eingesetzt.

Der 56-Jährige durfte seinen Vorgänger bereits seit Ende 2025 im Bezirksdienst begleiten und auf diese Weise sein neues Revier bereits ausgiebig kennenlernen, viele interessante Gespräche führen und wichtige Kontakte zu unterschiedlichen Institutionen herstellen.

"Besonders gut gefällt mir der enge Kontakt zur Bevölkerung auf dem Land - jeder kennt irgendwie jeden. Aber auch die enge Zusammenarbeit mit allen Ämtern im Rathaus, in dem ich mein Büro habe, bringt viele Vorteile mit sich. Ich beabsichtige diese gute Zusammenarbeit im Rahmen der Ordnungspartnerschaften mit der Gemeinde weiter auszubauen und freue mich auf das neue Aufgabengebiet.", so Dietmar Köhne.

Privat lebt der Kontaktbeamte mit seiner Frau in Dörentrup. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport und im Urlaub geht er gerne in den Alpen wandern. Erreichbar ist der neue Bezirksdienstbeamte in seinem Büro in der Rintelner Straße 3 im Kalletal, Telefon: (05264) 34 999 20.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

