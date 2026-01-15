Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bei Unfall Passanten erfasst - eine Person schwerer verletzt

Offensichtlich schwerere Verletzungen hat sich eine 32 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße Elisabethenstraße / Untere Burachstraße zugezogen. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin übersah die 32-Jährige und eine weitere Passantin, die kurz nach dem Kurvenbereich die Straße überquerten, und erfasste das Duo. Sowohl die 32-Jährige als auch ihre 29 Jahre alte Begleiterin stürzten in der Folge, wobei die 29-Jährige nur leichte oberflächliche Verletzungen davontrug. Die 32-Jährige musste zur weiteren Behandlung von einem Rettungsdienst in das nahegelegene Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Ravensburg

Aufgefahren - Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

In der Ulmer Straße an der Einmündung Georgstraße auf Höhe des dortigen Lebensmitteldiscounters ist am Mittwoch kurz nach 13 Uhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer einer Renault-Fahrerin hinten aufgefahren und hat Unfallflucht begangen. Die 47 Jahre alte Fahrerin des Renault gibt an, die Fahrspur gewechselt und dann an der dortigen Ampel angehalten zu haben, als ihr der Unbekannte hinten auffuhr. Am Renault entstand am Fahrzeugheck Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang und dem Verursacher - der danach einfach weitergefahren sei - geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Verbotenes Rennen - Polizei stellt Führerschein und Fahrzeug sicher

Den Führerschein und das Fahrzeug einer 21-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Weingarten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Beamten konnten ihm Rahmen ihrer Streifenfahrt gegen 22.30 Uhr wahrnehmen, wie sich die 21-jährige BMW-Fahrerin mit einem anderen BMW-Fahrer in der Ravensburger Straße ein Rennen lieferte. Dabei stoppten die Beteiligten unter anderem an einer Geschwindigkeitsanlage sowie einer Ampelanlage und beschleunigten im Anschluss stark. Zeitweise dürften die BMW-Fahrer innerorts um die 100 km/h auf dem Tacho gehabt haben. Die Polizisten stoppten die 21-Jährige schließlich nach rund einem Kilometer, konfrontierten sie mit dem strafrechtlichen Vorwurf und stellten den Führerschein der Frau sowie deren Pkw nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sicher. Die Ermittlungen zum zweiten Beteiligten dauern an. Zeugen der Fahrt werden gebeten, sich unter 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Wilhelmsdorf

Ohne Führerschein unterwegs - Verdacht auf Drogenbeeinflussung

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts auf Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 44-Jährigen. Die Beamten stoppten den Autofahrer am Mittwochmorgen zu einer Verkehrskontrolle, wobei der Mann einräumen musste, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Da die Polizisten darüber hinaus Anzeichen dafür feststellten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, ordneten sie zudem eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Das Ergebnis der Untersuchung der Blutprobe steht noch aus.

Wolfegg

Von Straße abgekommen und in Transformatorenstation geprallt

Unverletzt kam der Fahrer eines Renault am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Molpertshaus und Gaishaus davon. Der 54-Jährige kam in einer Linkskurve offensichtlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Transformatorenhäuschen. Insgesamt entstand bei dem Unfall, hauptsächlich am Unfallwagen, Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wangen im Allgäu

Drogentest positiv auf Cannabis

Auf Cannabis schlug der Drogenvortest bei einem 32 Jahre alten Autofahrer an, der am Mittwochvormittag von Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Polizisten stellten bei dem Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest, der folgende Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Der 32-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Wagen stehen lassen. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den Fahrzeuglenker mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Wangen im Allgäu

In Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Paradiesstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Gebäuderückseite Zutritt zu dem Café und brachen die Registrierkasse auf. Anschließend flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken hat am Mittwochmorgen ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Klosterbergstraße Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht und anschließend Unfallflucht begangen. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr touchierte der Verursacher einen geparkten VW Multivan, um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unbekannte bislang nicht. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat den Unfall aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

