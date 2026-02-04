PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (03.02.2026) drangen Unbekannte zwischen 6:30 und 9:45 Uhr in eine Wohnung in der Felix-Fechenbach-Straße ein. Wie sie sich Zugang verschafften, ist bislang unklar. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, richtet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:19

    POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Tödlicher Verkehrsunfall auf der Schötmarschen Straße.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (03.02.2026) gegen 7 Uhr erfasste eine junge Autofahrerin einen Fußgänger auf der Schötmarschen Straße an der Einmündung zum Iggenhauser Weg in Waddenhausen. Der Senior verstarb infolge des Unfalls. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte der 88-jährige Lagenser mit seinem Rollator die Fahrbahn in Richtung Iggenhauser ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:29

    POL-LIP: Lage. Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen.

    Lippe (ots) - Die Kreispolizeibehörde Lippe ermittelt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen zwischen Freitagmittag) und Dienstagmorgen (30.01.- 03.02.2026) in Lage. In der Stauffenbergstraße entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Fahrzeug eines Bauunternehmens. In der Heidenschen Straße wurde ebenfalls ein Firmen-Transporter aufgebrochen - ob etwas gestohlen wurde, bleibt unklar. Am Dienstagmorgen (03.02.2026) ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:29

    POL-LIP: Lemgo. Diebstahl eines Wohnmobils.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (01.-02.02.2026; 21:30 - 7:00 Uhr) in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Wohnmobil (Marke: Capron) von einem Parkplatz. Am Heck des Fahrzeugs befindet sich ein Aufkleber mit einer Wüstenlandschaft und Kamelen. Zeugen die Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren