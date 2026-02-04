Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnung.

Am Dienstagmorgen (03.02.2026) drangen Unbekannte zwischen 6:30 und 9:45 Uhr in eine Wohnung in der Felix-Fechenbach-Straße ein. Wie sie sich Zugang verschafften, ist bislang unklar. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, richtet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

