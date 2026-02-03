Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Tödlicher Verkehrsunfall auf der Schötmarschen Straße.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (03.02.2026) gegen 7 Uhr erfasste eine junge Autofahrerin einen Fußgänger auf der Schötmarschen Straße an der Einmündung zum Iggenhauser Weg in Waddenhausen. Der Senior verstarb infolge des Unfalls.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen überquerte der 88-jährige Lagenser mit seinem Rollator die Fahrbahn in Richtung Iggenhauser Weg. Die 18-jährige Fahrerin eines schwarzen Opel Mokka war in Richtung Lage unterwegs und kollidierte frontal mit dem Mann. Die Frau aus Bad Salzuflen wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Die Schötmarsche Straße sowie die Altdorfer Straße und der Iggenhauser Weg wurden für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt; alle Sperrungen wurden gegen 10 Uhr aufgehoben. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch das Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld unterstützt. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Lippe übernimmt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Unfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

