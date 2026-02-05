POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Kupferdiebe brechen in Rohbau ein.
Lippe (ots)
Im Kirchweg verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03./04.02.2026) Zugang zu einem Rohbau und stahlen unter anderem Kupferkabel. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden.
Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell