POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Kupferdiebe brechen in Rohbau ein.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (03.02.2026) gegen 21:45 Uhr wurde ein Zaun in der Straße "Am Königsbach" beschädigt. Zeugenaussagen entsprechend fuhr eine unbekannte Person mit einem roten PKW beim Zurücksetzen gegen den Zaun und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden am Zaun von geschätzt 1000 ...

