POL-LIP: Bad Salzuflen-Retzen. Kupferdiebe brechen in Rohbau ein.

Lippe (ots)

Im Kirchweg verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03./04.02.2026) Zugang zu einem Rohbau und stahlen unter anderem Kupferkabel. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

