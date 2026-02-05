Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Wendlinghausen. Einbrüche in Wohnhäuser.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (04.02.2026) vermutlich mittags bis nachmittags in zwei Einfamilienhäuser in der Straße Betzen ein. In beiden Häusern wurde jeweils ein Fenster beschädigt und nach bisherigen Erkenntnissen etwas Bargeld gestohlen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

