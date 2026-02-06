POL-LIP: Lemgo. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.02.2026) brachen Unbekannte einen Ford Transit auf, der in der Neuen Straße geparkt war. Sie beschädigten eine Scheibe und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 800 Euro, unter anderem Akkuschrauber-, tacker und -bohrer der Marke Makita.
Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell