POL-LIP: Lemgo. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen.

Lippe (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.02.2026) brachen Unbekannte einen Ford Transit auf, der in der Neuen Straße geparkt war. Sie beschädigten eine Scheibe und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 800 Euro, unter anderem Akkuschrauber-, tacker und -bohrer der Marke Makita.

Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

