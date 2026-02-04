Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss

Gegen 17 Uhr wurde gestern (03.02.2026) in der Luitpoldstraße ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Ludwigshafen kontrolliert. Aufgrund seiner stark geröteten Augen wurde dem Mann ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser Test qualifizierte ihn zur Blutprobe. Trotz des Mitführens eines Rezeptes, wonach ihm ärztlicherseits 0,5 Gramm Cannabis pro Tag verschrieben wurde, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei appelliert: Der Konsum von Cannabis ist mit Einschränkungen der Konzentration und Aufmerksamkeit sowie einer Verlängerung der Reaktions- und Entscheidungszeit verbunden. Das kann im Straßenverkehr fatale Folge haben. Es ist umso wichtiger, die Wirkung von Cannabis zu berücksichtigen und klar zwischen Konsum und Fahren zu trennen. Es ist trotz dem aktuellen Cannabisgesetz verboten, berauscht ein Kraftfahrzeug zu führen.

