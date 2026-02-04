Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wässrige Augen und zitternde Hände

Edenkoben (ots)

Wegen wässriger Augen und zitternden Händen wurden gestern Morgen (03.02.2026, 05.44 Uhr) die Beamten bei einer Verkehrskontrolle von einem 37 Jahre alten Autofahrer stutzig. Der Mann lehnte einen Schnelltest ab, gab aber auf Nachfrage an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Er musste mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell