Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wässrige Augen und zitternde Hände

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Wegen wässriger Augen und zitternden Händen wurden gestern Morgen (03.02.2026, 05.44 Uhr) die Beamten bei einer Verkehrskontrolle von einem 37 Jahre alten Autofahrer stutzig. Der Mann lehnte einen Schnelltest ab, gab aber auf Nachfrage an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Er musste mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

