Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfälle

Bellheim / Rülzheim (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Germersheim kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Folge der winterlichen Straßenverhältnisse zu zwei Verkehrsunfällen. Auf der Landstraße 509 verlor ein Autofahrer von Knittelsheim kommend in Fahrtrichtung Rülzheim im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte von der Fahrbahn. Der zweite Unfall ereignete sich auf der Landstraße 493 von Herxheimweyher kommend in Fahrtrichtung Rülzheim. Die Autofahrerin kam auf der glatten Fahrbahn von der Straße ab. Bei den Verkehrsunfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell