PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfälle

Bellheim / Rülzheim (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Germersheim kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Folge der winterlichen Straßenverhältnisse zu zwei Verkehrsunfällen. Auf der Landstraße 509 verlor ein Autofahrer von Knittelsheim kommend in Fahrtrichtung Rülzheim im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte von der Fahrbahn. Der zweite Unfall ereignete sich auf der Landstraße 493 von Herxheimweyher kommend in Fahrtrichtung Rülzheim. Die Autofahrerin kam auf der glatten Fahrbahn von der Straße ab. Bei den Verkehrsunfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:32

    POL-PDLD: Rülzheim - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

    Rülzheim (ots) - Gestern Abend befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer die Landstraße 540 in Rülzheim und stürzte kurz hinter dem dortigen Bahnübergang. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:03

    POL-PDLD: Herxheim - Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - Am 03.02.2026 befuhr gegen 18:30 Uhr ein unbekannter PKW-Fahrer die L493 von Herxheim kommend in Richtung Rohrbach. Auf genannter Strecke überholte dieser einen Linienbus. Ein entgegenkommender 58-jähriger Opel-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden PKW-Fahrer zu verhindern. Hierdurch geriet er ins Schleudern und kam letztendlich im Feld zum Stehen. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren