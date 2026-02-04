Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Rülzheim (ots)

Gestern Abend befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer die Landstraße 540 in Rülzheim und stürzte kurz hinter dem dortigen Bahnübergang. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

