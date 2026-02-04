Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 03.02.2026 befuhr gegen 18:30 Uhr ein unbekannter PKW-Fahrer die L493 von Herxheim kommend in Richtung Rohrbach. Auf genannter Strecke überholte dieser einen Linienbus. Ein entgegenkommender 58-jähriger Opel-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden PKW-Fahrer zu verhindern. Hierdurch geriet er ins Schleudern und kam letztendlich im Feld zum Stehen. Am PKW Opel entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

