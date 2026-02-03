PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss

Edesheim (ots)

Gestern Abend (02.02.2026, 23.15 Uhr) fiel bei einer Verkehrskontrolle ein 32 Jahre alte Autofahrer aus Landau durch drogentypische Verhaltensweise auf, die die Beamten stutzig werden ließen. Ein Drogenschnelltest brachte die Bestätigung: Der Test reagierte positiv auf den psychoaktiven Wirkstoff THC und erhärtete den Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Cannabis steht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Da er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstieß, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

