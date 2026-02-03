Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Gestern Abend (02.02.2026, 23.15 Uhr) fiel bei einer Verkehrskontrolle ein 32 Jahre alte Autofahrer aus Landau durch drogentypische Verhaltensweise auf, die die Beamten stutzig werden ließen. Ein Drogenschnelltest brachte die Bestätigung: Der Test reagierte positiv auf den psychoaktiven Wirkstoff THC und erhärtete den Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Cannabis steht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Da er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstieß, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell