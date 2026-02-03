PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Schulwegüberwachung

Annweiler (ots)

Am Morgen des 03.02.2026 führte die Polizeiwache Annweiler, zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Annweiler, eine Überwachung des Verkehrs im Bereich der Grundschule Annweiler durch, um auf mögliche Gefahrenquellen aufmerksam zu machen. Vereinzelt wurden Eltern, welche im Bereich der dortigen Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) parkten, sensibilisiert. Durch die Fahrzeuge vor den Fußgängerüberwegen könnte, trotz Einhalten der rechtlich vorgeschriebenen Abstände, die Sicht auf die Querenden Kinder eingeschränkt werden. Die Eltern zeigten sich alle einsichtig. Hinsichtlich der Anschnallpflicht und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

