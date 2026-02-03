POL-PDLD: Landau - Kontrolle Durchfahrtsverbot Schneiderstraße
Landau (ots)
Am 02.02.2026 wurde von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Durchfahrtsverbot in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert. Von acht kontrollierten Fahrzeugführen hatten drei kein berechtigtes Anliegen. Die betreffenden Verkehrseilnehmer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro belegt.
