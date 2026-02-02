Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Metalldiebstahl

Rheinzabern (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (Tz: 31.01.2026, 19 Uhr bis 01.02.2026, 19 Uhr) von einem Gelände eines Kieswerks in Rheinzabern Kupferkabel im Wert von ca 8000 Euro.

Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen

