POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer
Edenkoben (ots)
Am Samstag, dem 31.01.2026 wurde um 10:30 Uhr ein 36-jähriger Südpfälzer in der Luitpoldstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, weshalb dem Fahrer ein Drogenschnelltest angeboten wurde. Dieser reagierte auf Kokain- und Cannabiskonsum. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe durch eine Ärztin genommen. Gegen den Beschuldigten wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Außerdem muss der Fahrer auch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen fürchten.
