Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Samstag, dem 31.01.2026 wurde um 10:30 Uhr ein 36-jähriger Südpfälzer in der Luitpoldstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten, weshalb dem Fahrer ein Drogenschnelltest angeboten wurde. Dieser reagierte auf Kokain- und Cannabiskonsum. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe durch eine Ärztin genommen. Gegen den Beschuldigten wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Außerdem muss der Fahrer auch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen fürchten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 08:45

    POL-PDLD: Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am 31.01.2026, kurz nach 19:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters, in ein Haus in der Straße Am Weiher einzubrechen. Das Auslösen einer Alarmanlage im Anwesen dürfte verhindert haben, dass die Täter Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern tagsüber im Bereich Am Weiher auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:07

    POL-PDLD: Aufbruch von Spielautomaten

    Berg (ots) - In den Morgenstunden des 31.01.2026, etwa in der zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Café in Berg. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Zugangstür des Cafés auf und gelangten so in das Objekt. Im Inneren wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Bargeld entwendet. Weiterhin wurden Alkoholika und das Wechselgeld der Verkaufskasse gestohlen. Die ...

    mehr
