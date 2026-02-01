POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Berg (ots) - In den Morgenstunden des 31.01.2026, etwa in der zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Café in Berg. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Zugangstür des Cafés auf und gelangten so in das Objekt. Im Inneren wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Bargeld entwendet. Weiterhin wurden Alkoholika und das Wechselgeld der Verkaufskasse gestohlen. Die ...

mehr