Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam/Germersheim - 19-jährige aus Zeiskam vermisst

Germersheim (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 19 Jahre alten Frau aus Zeiskam. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie wurde zuletzt in Germersheim gesehen.

Aktuell gibt es keinerlei Erkenntnisse zu ihrem Aufenthaltsort. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

-ca. 1,60 m groß, -sehr schlank, -offene orange-blonde Haare, -vermutlich bekleidet mit weiter hellblauer Jeans, schwarze Winterjacke mit Kapuze mit Fellbesatz. Die Vermisste führt vermutlich einen schwarzen Rucksack mit sich.

Ein Bild der Vermissten ist hier veröffentlicht: https://s.rlp.de/e4bzB7m

Zeugen werden bei möglicher Sichtung der Frau gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

