POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger

Germersheim (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 19 Jahre alten Frau aus Zeiskam. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie wurde zuletzt in Germersheim gesehen. Aktuell gibt es keinerlei Erkenntnisse zu ihrem Aufenthaltsort. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Sie ...

mehr