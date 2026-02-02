POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger
Zeiskam/Germersheim (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.02.2026 unter https://s.rlp.de/O5yIGc6
Die am 02.02.2026 als vermisst gemeldete 19-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
