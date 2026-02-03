Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10 - Kontrolle Nachtfahrverbot

Bild-Infos

Download

B10/AS LD-Nord (ots)

Gegen 23.50 Uhr konnte auf der B 10 in Höhe der AS LD-Nord in Fahrtrichtung Pirmasens ein Sattelzug aus dem europäischen Ausland kontrolliert werden. Der Fahrer war aus Bayern unterwegs nach Belgien und konnte keine Genehmigung vorweisen, um die B 10 zu nutzen. Er musste ein Bußgeld bezahlen und die Bundesstraße in Richtung A65 verlassen. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell