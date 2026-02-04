Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapellen-Drusweiler/B427 - Nach Unfall durch das Dach ausgestiegen

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am frühen Mittwochmorgen befuhr um 05:25 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Smart die B427 von Bad Bergzabern kommend in Richtung Kapellen. Aufgrund nicht der Winterglätte angepasster Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und der Smart stürzte auf die linke Fahrzeugseite. Der Mann, welcher sich leicht an der Hand verletzte, konnte durch das beschädigte Glasdach aussteigen. Neben dem Unfallfahrzeug wurde die Plane eines nahestehenden Anhängers durch umherfliegende Glassplitter beschädigt.

