PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glatteis auf B10 Brücke

Albersweiler (ots)

Auf der freistehenden Brücke der B10 oberhalb von Albersweiler hatte sich in den frühen Morgenstunden aufgrund eines leichten Temperaturabfalls auf der regennassen Fahrbahn Glatteis gebildet. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich ab 07 Uhr drei Verkehrsunfälle mit je zwei Beteiligten und insgesamt 20.000EUR Sachschaden auf der zweispurigen Bundesstraße Richtung Landau an dieser Stelle ereignet. Die Polizei Annweiler verlangsamte den Verkehr vor der Brücke für zwei Stunden und reduzierte die Fahrbahn auf eine Spur in Richtung Landau. Erst als die Sonne durch den Frühnebel brach, verbesserte sich der Zustand der Fahrbahnoberfläche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 09:33

    POL-PDLD: Glätteunfälle

    Bellheim / Rülzheim (ots) - Im Bereich der Polizeiinspektion Germersheim kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Folge der winterlichen Straßenverhältnisse zu zwei Verkehrsunfällen. Auf der Landstraße 509 verlor ein Autofahrer von Knittelsheim kommend in Fahrtrichtung Rülzheim im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte von der Fahrbahn. Der zweite Unfall ereignete sich auf der Landstraße 493 von Herxheimweyher kommend in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:32

    POL-PDLD: Rülzheim - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

    Rülzheim (ots) - Gestern Abend befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer die Landstraße 540 in Rülzheim und stürzte kurz hinter dem dortigen Bahnübergang. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren