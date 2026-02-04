Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glatteis auf B10 Brücke

Albersweiler (ots)

Auf der freistehenden Brücke der B10 oberhalb von Albersweiler hatte sich in den frühen Morgenstunden aufgrund eines leichten Temperaturabfalls auf der regennassen Fahrbahn Glatteis gebildet. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich ab 07 Uhr drei Verkehrsunfälle mit je zwei Beteiligten und insgesamt 20.000EUR Sachschaden auf der zweispurigen Bundesstraße Richtung Landau an dieser Stelle ereignet. Die Polizei Annweiler verlangsamte den Verkehr vor der Brücke für zwei Stunden und reduzierte die Fahrbahn auf eine Spur in Richtung Landau. Erst als die Sonne durch den Frühnebel brach, verbesserte sich der Zustand der Fahrbahnoberfläche.

