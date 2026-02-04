POL-PDLD: Kirrweiler - Ungesicherte Ladung
Kirrweiler (ots)
Ein 61 Jahre alter Fahrer eines LKW wurde gestern (03.02.2026, 11.30 Uhr) mit einem Bußgeld belegt. Auf seiner Ladefläche befand sich teerhaltiger Straßenaufbruch, der ungesichert transportiert und teilweise über die Bordwände ragte. Auf seinem mitgeführten Anhänger transportierte er zudem einen Kleinbagger, der nicht gesichert war. Der Fahrer durfte erst weiterfahren, nachdem er seine Ladung mit einer Plane gesichert und den Kleinbagger mit Spannketten befestigt hatte.
