Polizei Steinfurt

POL-ST: Update - Brand eines Hauses, Nachtrag

Ladbergen (ots)

Am heutigen Donnerstag (12.02.2026) erhielt die Polizei um 14:55 Uhr Kenntnis von einem Brand in einem Zweifamilienhaus an der Grevener Straße zwischen Ladbergen und Schmedehausen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Zimmerbrand im Erdgeschoss festgestellt. Die Anwohner des Hauses hatten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Da sich das Feuer im Haus ausgebreitet hatte, wurden weitere Löschzüge aus Greven und Saerbeck angefordert und eingesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss entstanden, in dem sich eine Sauna befindet. Die Familie hatte die Sauna in Betrieb, bei Brandentstehung befanden sich jedoch keine Personen in der Sauna. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 58jähriger Bewohner und seine 83jährige Mutter hatten Rauchgase eingeatmet und wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 500.000,- Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten sind beendet. Die Grevener Straße (L555) war bis 18:50 Uhr komplett gesperrt und ist nun wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

