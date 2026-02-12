PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kupferdiebstähle in Eitorf und Troisdorf

Eitorf/Troisdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (11. Februar) auf Mittwoch (12. Februar) kam es in Eitorf und Troisdorf zu Kupferdiebstählen. In Eitorf hatten es der oder die Täter auf die Regenrohre einer Kirche an der Schoellerstraße abgesehen. Zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 09:00 Uhr am Folgetag rissen Unbekannte an sieben Stellen insgesamt etwa acht Meter Kupferrohre im Wert von schätzungsweise 500 Euro von dem Kirchengebäude und entfernten sich damit unerkannt in unbekannte Richtung. In einem Industriegebiet in Troisdorf-Spich drangen Unbekannte zunächst in ein Geschäftsgebäude am Langeler Ring ein. Dazu öffneten sie gewaltsam ein Rolltor auf der Gebäuderückseite. Dadurch gelangten sie in eine Fertigungshalle und entwendeten von hier eine Vollkupferstange. Der Gesamtschaden wurde hier auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer an den Tatorten etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3421 (Eitorf) oder 02241 541-3221 (Troisdorf). (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

