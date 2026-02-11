Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit drei Promille zur Tankstelle gefahren

Führerschein sichergestellt

Eitorf (ots)

Am Dienstag (10. Februar) meldete die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Eitorf der Polizei gegen 13:10 Uhr einen Verkehrsteilnehmer, der möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen würde. Auf dem Gelände an der Bahnhofstraße trafen die Beamten auf einen 31 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Polen. Die Zeugin gab an, dass er mit seinem Kraftfahrzeug auf das Tankstellengelände gefahren sei, was durch Videoaufzeichnungen bestätigt wurde. Als der Verdächtige im Tankstellen-Shop Schnaps kaufte, nahm die Angestellte deutlichen Alkoholgeruch wahr und verständigte die Polizei. Auch die roch während der Kontrolle deutlich Alkohol in der Atemluft des 31-Jährigen. Daher wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund drei Promille anzeigte. Der Pole wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm ausdrücklich die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell