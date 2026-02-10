Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streifenwagen durch Gullydeckel beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (08. Februar) gegen 03:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Rhein-Sieg Kenntnis von randalierenden Jugendlichen an einer Bushaltestelle an der Lendersbergstraße in Siegburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine Gruppe gegen Mülleimer an der Bushaltestelle und warf Gegenstände auf die Fahrbahn. Zudem klingelten die Unbekannten an mehreren Häusern entlang der Lendersbergstraße in Richtung Pappelallee und liefen anschließend davon.

Im weiteren Verlauf warfen die Jugendlichen auf der Pappelallee mehrere Schilder einer Baustelle um und warfen diese teilweise auf die Fahrbahn. Anschließend flüchtete die Gruppe, bestehend aus vier bis fünf Personen im Alter von etwa 17 bis 22 Jahren, über die Kaldauer Straße in Richtung Stallberg.

In Höhe eines Parkplatzes zwischen den Ortschaften Kaldauen und Stallberg hoben die Tatverdächtigen einen Gullydeckel aus der Fahrbahn und warfen diesen auf die Straße. Kurz danach fuhr ein Streifenwagen dort entlang, kollidierte mit dem Gullydeckel und wurde dadurch beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Vorfall flüchteten die Jugendlichen zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Waldgebietes und entkamen unerkannt.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- zwei der Tatverdächtigen waren von korpulenter Statur - zwei Personen trugen schwarze Jacken - eine Person trug eine Steppjacke

Weitere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell