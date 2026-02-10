PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall - Zwei Verletzte

Eitorf (ots)

Am Montagmorgen (09. Februar) kam es gegen 07:30 Uhr im Einmündungsbereich Windecker Straße / Am Forster Kreuz im Eitorfer Ortsteil Alzenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Ein 52-jähriger Mann aus Eitorf fuhr mit seinem Audi auf der Windecker Straße in Fahrtrichtung Hennef. Im Einmündungsbereich musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, da ein vorausfahrender Pkw nach links in die Straße "Am Forster Kreuz" abbiegen wollte. Ein nachfolgender 22-jähriger Eitorfer, der mit einem VW unterwegs war, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Audi auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

