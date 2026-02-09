Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 52.000 Euro teures Auto gestohlen

Siegburg (ots)

Zwischen Donnerstag (05. Februar), 14:00 Uhr und Freitag (06. Februar), 09:30 wurde in Siegburg ein Auto gestohlen. Das Fahrzeug im Wert von etwa 52.000 Euro war am Straßenrand in der Ernststraße abgestellt worden. Der Eigentümer verschloss den Jeep mittels Funkfernbediendung und ging in sein Haus. Am nächsten Tag konnte er nur noch den Diebstahl des Autos feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter das Keyless-Go-System nutzten, um mittels Signalverlängerung das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Hinweise zum Verbleib des grauen Jeeps mit dem amtlichen Kennzeichen SU-BP 324 nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. Zum Schutz derartiger Diebstähle wird geraten, dass Keyless-Go-System zu deaktivieren oder das Funksignal abzuschirmen und die Schlüssel nicht in der Nähe von Fenstern oder Türen aufzubewahren. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell