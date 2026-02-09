PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verfolgungsfahrt - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Sonntag (08. Februar) waren Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin gegen 00:15 Uhr auf der Bonner Straße unterwegs, als ihnen ein Opel mit defektem Abblendlicht entgegenkam. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten den Streifenwagen.

Trotz Anhaltezeichen setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Siegburg fort. Im Kreuzungsbereich Bonner Straße / Autobahn 560 missachtete er eine rotlichtzeigende Ampel, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Die anschließende Verfolgung führte bis zum Bootsweg in Sankt Augustin, wo der Opel in eine Sackgasse fuhr. Dort stoppte der Fahrer das Fahrzeug, stieg aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten den Mann jedoch einholen und festsetzen.

Im Fahrzeug verblieben drei Mitfahrer im Alter von 17, 19 und 22 Jahren. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen Fahrzeugführers aus Sankt Augustin fanden die Einsatzkräfte ein Messer sowie mehrere unbekannte Substanzen, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren an dem Opel Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Fahrzeug gehören. Der Pkw war weder zugelassen noch versichert und wurde sichergestellt. Bei dem 22-jährigen Mitfahrer fanden die Beamten ebenfalls ein Messer, das sichergestellt wurde.

Der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben. Die übrigen Insassen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Heimweg antreten.

Den 19-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen ihn und den 22-Jährigen wurden zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:00

    POL-SU: Zwei Einbrüche in Kindergärten - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

    Hennef (ots) - In der Nacht zu Samstag (07. Februar) gegen 03:30 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über einen Einbruch in einen Kindergarten an der Humperdinckstraße in Hennef informiert. Mehrere Streifenwagen eilten zur Einsatzörtlichkeit. Auf der Gebäuderückseite stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine offenstehende Terrassentür ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:25

    POL-SU: 52.000 Euro teures Auto gestohlen

    Siegburg (ots) - Zwischen Donnerstag (05. Februar), 14:00 Uhr und Freitag (06. Februar), 09:30 wurde in Siegburg ein Auto gestohlen. Das Fahrzeug im Wert von etwa 52.000 Euro war am Straßenrand in der Ernststraße abgestellt worden. Der Eigentümer verschloss den Jeep mittels Funkfernbediendung und ging in sein Haus. Am nächsten Tag konnte er nur noch den Diebstahl des Autos feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wird ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:22

    POL-SU: Jugendliche ausgeraubt / Täter flüchten mit Pkw

    Troisdorf (ots) - Am zurückliegenden Donnerstag (05. Februar) erschien ein 21 Jahre alter Kölner auf der Troisdorfer Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten, da er Opfer eines Raubs geworden war. Der junge Mann schilderte den Beamten, dass er am Vortag (04. Februar) mit drei Freunden (zwischen 21 und 22 Jahren alt) in Troisdorf-Spich gewesen sei. An der Straße "Zur Hardt" habe die Personengruppe in einem Park auf einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren